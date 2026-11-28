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ज्ञापन में ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष अजीत कटियार ने कहा कि ग्राम रोजगार सेवक पिछले 20 वर्षों से ग्राम पंचायतों में कार्य कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार की ओर से समय-समय पर सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। अब मनरेगा के स्थान पर वीबी-जी रामजी के तहत भी गांवों में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाई जा रही है। इसके बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है।कर्मचारियों ने मांग की कि ग्राम रोजगार सेवकों का न्यूनतम मानदेय 24 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित कर अलग बजट से भुगतान किया जाए। इसके अलावा उन्हें और उनके परिवार को कैशलेस इलाज की सुविधा मिले। ज्ञापन में एचआर पॉलिसी लागू करने तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों को जॉब चार्ट में शामिल करते हुए पदनाम ग्राम विकास सहायक किए जाने की मांग भी की गई। इस अवसर पर संदीप कुमार, आदित्य कुमार, दीपमाला, अमित दिवाकर, आदेश कुमार आदि मौजूद रहे।