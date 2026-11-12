Kannauj News: पुलिस की कमजोर पैरवी से गैंगस्टर के आरोपी पिता-पुत्र बरी

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कोतवाली छिबरामऊ के सराय दायमगंज निवासी भूप सिंह व उसके पुत्र अंकित के विरुद्ध तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह ने छह अप्रैल 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अब वह सदर कोतवाली कन्नौज में प्रभारी निरीक्षक हैं। आरोप था कि 24 दिसंबर 2023 को जमीनी की रंजिश में लाठी-डंडों से हमला कर गांव निवासी शेर सिंह की हत्या कर दी थी तथा उनकी पत्नी ममता के पैर की हड्डी तोड़ दी थी। इस मामले में प्राथमिकी शेर सिंह के पुत्र विश्राम ने दर्ज कराई थी।पुलिस ने नौ फरवरी 2024 को आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। अदालत में वादी विश्राम व एसएचओ जितेंद्र प्रताप सिंह, एसआई विनोद कुमार शुक्ला व एसआई देवेश कुमार के बयान दर्ज किए गए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से भूपसिंह की पत्नी जावित्री के बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने छह दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किए। इसके बावजूद पुलिस आरोपियों को दोषी साबित नहीं कर सकी। सुनवाई के दौरान सबसे बड़ी खामी गैंग चार्ट को लेकर सामने आई।एसएचओ द्वारा प्रस्तुत किए गए गैंग चार्ट में जिला मजिस्ट्रेट के डिजिटल सिग्नेचर या बार कोड संबंधी कोई प्रपत्र नहीं मिला। इससे गैंगस्टर की कार्रवाई की वैधता ही संदिग्ध हो गई। अदालत ने माना कि जब गैंग चार्ट ही नियमानुसार प्रमाणित नहीं है, तो उस पर आधारित कार्रवाई कैसे टिक सकती है। इसी तरह संपत्ति को लेकर भी पुलिस का दावा खोखला साबित हुआ। पुलिस यह भी सिद्ध नहीं कर सकी कि अपराध से पूर्व या बाद में आरोपियों ने कौन सी संपत्ति अर्जित की। अदालत को आरोपियों द्वारा आपराधिक कृत्य करके किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति अर्जित करने का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।कोर्ट में किसी गवाह ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि आरोपियों ने अपराध करके कोई भी संपत्ति अर्जित की हो। जो भी संपत्ति विवेचना के समय सामने आई वह अपराध करने से पूर्व की पाई गई। आरोपी अंकित के नाम से कोई संपत्ति नहीं पाई गई। गैंगस्टर का आरोप सिद्ध नहीं होने पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट ने पिता-पुत्र को बरी कर दिया। इस फैसले ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंभीर मामलों में भी पुलिस की लापरवाही और अधूरी विवेचना के कारण आरोपी बरी हो जाते हैं, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाता।