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डीएपी का टोटा, किसान परेशानगुरसहायगंज। बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति पर शनिवार को ट्रक से यूरिया उतरती रही थी। सचिव गीतेश मोहन द्विवेदी ने बताया कि यूरिया की 700 बोरी उतर रही है, लेकिन डीएपी नहीं है। आवंटन आने वाला है। यानी जिस खाद की सबसे ज्यादा जरूरत है, वही नहीं है। वहीं क्रय-विक्रय सहकारी समिति के सचिव रामनरेश दुबे ने बताया कि डीएपी सिर्फ 12 बोरी, टीएसपी 305, यूरिया 350 और एनपीके 788 बोरी उपलब्ध है। 12 बोरी डीएपी से कितने किसानों का काम चलेगा, यह सवाल किसान पूछ रहे हैं। (संवाद)स्टॉक में डीएपी कम, दो दिन बाद मिलेगीउमर्दा। समिति के सचिव अनार सिंह यादव ने बताया कि डीएपी 205 और यूरिया 700 बोरी स्टॉक में है। जलालाबाद समिति पर सचिव वीरेश कुमार ने बताया कि सुबह सिर्फ 50 बोरी यूरिया और 35 बोरी डीएपी गोदाम पर थी। 700 बोरी यूरिया का चेक 26 नवंबर को लगा है, जो दो दिन बाद आएगा। (संवाद)पूर्वी सोसायटी में लगी रही भीड़छिबरामऊ पूर्वी सोसायटी में खाद लेने वालों की किसानों की दिनभर भीड़ लगी रही, सचिव ओमचंद्र शुक्ला ने बताया कि पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है, यूरिया की 100 बोरी, एनपीके की 650 बोरी, डीएपी 100 बोरी, टीएसपी की 300 बोरी स्टॉक में हैं।डीएपी सिर्फ 50 बोरी बचीनादेमऊ में विद्याराम यादव के अनुसार यूरिया 700 और टीएसपी 300 बोरी है, डीएपी नहीं है। पश्चिमी सोसायटी में सचिव बृजेश यादव ने बताया कि यूरिया 170, एनपीके 50, टीएसपी 200 और डीएपी सिर्फ 50 बोरी बची है।इनसेटकहीं थोड़ी, कहीं दिखावटी स्टॉकसमधन। क्षेत्र के मलिकपुर समिति के सचिव धनंजय चतुर्वेदी ने बताया कि डीएपी करीब 280 बोरी, यूरिया करीब 500 बोरी, एनपीके लगभग 60 बोरी और नैनो डीएपी की करीब 100 बोतल उपलब्ध है। किसान से फार्मर रजिस्ट्री व आधार कार्ड की फोटो कॉपी जमा करने के बाद ही खाद दी जा रही है। बदलेपुर समिति में सचिव प्रमोद सिंह ने बताया कि डीएपी 125 बोरी और यूरिया 1000 बोरी उपलब्ध है। (संवाद)रोज भटकना पड़ रहासिंहपुर के मयंक दुबे का कहना है कि वे कई दिन से समितियों के चक्कर काट रहे हैं। कहीं डीएपी नहीं मिल रही, कहीं आधार-रजिस्ट्री के नाम पर लौटाया जा रहा है।बोआई का समय निकलता जा रहारूपपुर के महादेव सिंह ने कहा कि बोआई का समय निकलता जा रहा है, अगर समय पर डीएपी नहीं मिली तो फसल पिछड़ जाएगी। जिसका पैदावार पर भी फर्क पड़ेगा।पहले से करनी चाहिए थी व्यवस्थाजगतपुर के आदेश कुमार ने कहा कि प्रशासन को पहले से पर्याप्त खाद की व्यवस्था करनी चाहिए थी, ताकि बोआई के समय किसानों को दिक्कत न हो, अब किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ रहा है।निजी दुकानों पर मिल रही महंगी खादजगतपुर निवासी रामरतन का कहना है कि निजी दुकानदार महंगे दाम वसूल रहे हैं, साथ में अन्य दवाएं आदि भी जबरन बेच रहे हैं, जिससे किसानों को दिक्कत हो रही है।जिन समितियों पर खाद नहीं है, डिमांड मिलते ही खाद पहुंचा दी जाएगी। बोआई के सीजन में जरूरत के मुताबिक खाद मंगाई गई है। खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी।-संतलाल गुप्ता, जिला कृषि अधिकारी