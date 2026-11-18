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जानकारी के अनुसार बरौली गांव का एक युवक बरेली क्षेत्र से किशोरी को अपने साथ गांव ले आया था। इसकी सूचना मिलने पर सदर कोतवाली की जलालपुर पनवारा चौकी पुलिस टीम गांव पहुंची। पुलिस ने किशोरी को पकड़ने का प्रयास किया तो युवक के परिजन और कुछ ग्रामीण विरोध पर उतर आए। पुलिस टीम से अभद्रता की गई और हंगामा शुरू हो गया। इसके बावजूद पुलिस किशोरी को अपने साथ चौकी ले आई।उम्र को लेकर भी उलझाती रही किशोरीमामले की जानकारी मिलने पर चाइल्ड लाइन और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम भी मौके पर पहुंच गई। किशोरी की उम्र को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। इसके बाद टीम ने उसे अपने संरक्षण में लेकर वन स्टॉप सेंटर भेज दिया। अब उसकी सही उम्र निर्धारित करने के लिए आयु परीक्षण और चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी उवैदुर्रहमान सिद्दीकी ने बताया कि सूचना मिलते ही चाइल्ड लाइन टीम को मौके पर भेजा गया था। टीम ने किशोरी को पकड़ लिया है। सुरक्षा और देखभाल के लिए उसे वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है। पुलिस और चाइल्ड लाइन टीम संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही हैं। किशोरी से पूछताछ और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एसपी विनोद कुमार का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच अपर पुलिस अधीक्षक को दी गई है। गुरुवार को किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।