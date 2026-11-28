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मंत्री ने कहा कि जिन बेटियों का विवाह दूसरे स्थानों पर हुआ है, वे विवाह के बाद अपने नए निवास स्थान की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराएं। वहीं दूसरे स्थानों से विवाह होकर आई नवविवाहिताएं भी अपना नाम यहां की मतदाता सूची में जरूर जुड़वाएं। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बेटे-बेटियों को भी मतदाता बनाने के लिए प्रेरित किया जाए।

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कन्नौज। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में शुक्रवार को एसएसआर मातृ शक्ति कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं से घर-घर जाकर पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की अपील की।