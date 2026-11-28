Kannauj News: तापमान में गिरावट, रबी फसलों के लिए मौसम अनुकूल
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज Updated Sat, 28 Nov 2026 01:37 AM IST
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तालग्राम। मौसम का मिजाज इन दिनों बदल रहा है। दिन में धूप निकलने से लोगों ठंड से राहत मिल रही है, जबकि सुबह-शाम हल्के कोहरे के साथ ठंड का असर बढ़ने लगा है। मौसम का यह बदलाव रबी की फसलों के लिए अनुकूल है। इससे किसान गेहूं की बोआई में जुट गए हैं।
क्षेत्र के किसान संजय सिंह, वीरेंद्र कुमार, जबरसिंह, संतोष कुमार और विजय सिंह का कहना है कि धीरे-धीरे ठंड बढ़ने से रबी की फसलों के लिए अनुकूल वातावरण बन रहा है। दिन में धूप निकलने से खेतों में काम करने में सहूलियत हो रही है। वहीं, सुबह-शाम को कोहरे के कारण तापमान में गिरावट का अहसास हो रहा है। किसानों का कहना है कि मौसम का यही रुख बना रहा तो फसलों की बढ़वार अच्छी होगी।
कृषि तकनीकी सहायक प्रबंधक शिवपाल सिंह ने बताया कि रबी फसलों की बोआई के लिए तापमान और खेतों में पर्याप्त नमी महत्वपूर्ण है। समय से बोआई करने पर गेहूं के बेहतर पैदावार मिलने की संभावना रहती है। किसानों को बोआई के दौरान खेत की नमी, बीज की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी डॉ. वीके कनौजिया ने बताया कि दिन और रात के तापमान में अंतर के कारण सुबह और शाम को कोहरे की स्थिति बन रही है।
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आने वाले दिनों में मौसम में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। अगले सप्ताह तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इस तरह का मौसम गेहूं की बोआई, सरसों, मटर, चना और आलू अन्य रबी फसलों के लिए अनुकूल है।
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क्षेत्र के किसान संजय सिंह, वीरेंद्र कुमार, जबरसिंह, संतोष कुमार और विजय सिंह का कहना है कि धीरे-धीरे ठंड बढ़ने से रबी की फसलों के लिए अनुकूल वातावरण बन रहा है। दिन में धूप निकलने से खेतों में काम करने में सहूलियत हो रही है। वहीं, सुबह-शाम को कोहरे के कारण तापमान में गिरावट का अहसास हो रहा है। किसानों का कहना है कि मौसम का यही रुख बना रहा तो फसलों की बढ़वार अच्छी होगी।
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कृषि तकनीकी सहायक प्रबंधक शिवपाल सिंह ने बताया कि रबी फसलों की बोआई के लिए तापमान और खेतों में पर्याप्त नमी महत्वपूर्ण है। समय से बोआई करने पर गेहूं के बेहतर पैदावार मिलने की संभावना रहती है। किसानों को बोआई के दौरान खेत की नमी, बीज की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी डॉ. वीके कनौजिया ने बताया कि दिन और रात के तापमान में अंतर के कारण सुबह और शाम को कोहरे की स्थिति बन रही है।
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आने वाले दिनों में मौसम में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। अगले सप्ताह तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इस तरह का मौसम गेहूं की बोआई, सरसों, मटर, चना और आलू अन्य रबी फसलों के लिए अनुकूल है।