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रविवार सुबह करीब 7:30 बजे लखनऊ से दिल्ली जा रही कार एक्सप्रेसवे के 194वें किमी पर हादसे का शिकार हो गई। चालक को झपकी आने से कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने के बाद आगे चल रही डीसीएम में जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसके परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलते ही यूपीडा की राहत टीम मौके पर पहुंची।कार में फंसे घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इसके बाद सभी को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। दुर्घटना में दिल्ली के बुराड़ी थाना कस्बा निवासी विक्की (30), अरुण (27), पवन (31) और राहुल (27) के अलावा लखनऊ निवासी दीपक (38) घायल हो गए।प्राचार्य डॉ. पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि घायलों की हालत में सुधार है। घायलों के परिजन भी आ गए हैं। कोतवाल रविशंकर त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर नहीं मिली है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।