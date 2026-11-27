विज्ञापन

इसकी प्रतिलिपि उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, छिबरामऊ विधायक, जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी भेजी गई है। नगर विकास समिति के अध्यक्ष हरिओम गुप्ता ने पत्र में बताया कि गुरसहायगंज एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। यह घनी आबादी वाला नगर है और इसके आसपास बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी भी निवास करती है। इसके बावजूद यहां पर्याप्त सरकारी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। मुख्य चौराहे पर स्थित पीएचसी की भूमि पर अस्पताल के लिए पर्याप्त जगह मौजूद है।हरिओम गुप्ता ने बताया कि मुख्य चौराहा राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप है। यहां आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिससे घायलों को तत्काल उपचार नहीं मिल पाता। पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में मरीजों को करीब 25 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल जाना पड़ता है। समिति अध्यक्ष ने 24 घंटे प्राथमिक चिकित्सा, पैथोलॉजी जांच, एक्सरे, फिजियोथेरेपी और आपातकालीन नर्सिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग की। इससे नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्थानीय स्तर पर उपचार मिलेगा तथा सड़क हादसों में घायलों की जान बचाने में मदद मिलेगी।