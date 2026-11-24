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मैनपुरी जनपद के थाना बरनाहल के ग्राम सोथरा निवासी अवधेश चंद्र (28) डीसीएम पर सरसों का तेल लाद कर गुरसहायगंज जा रहे थे। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ग्राम मुंडाला गांव के पास सोमवार सुबह चालक को झपकी आने से डीसीएम वाहन आगे जा रहे ट्रक से टकरा गया। चालक केबिन में फंस गया तभी पीछे से आ रहा ट्रक भी डीसीएम से जा टकराया। चालक ट्रक छोड़ मौके से भाग गया। इस दौरान गाजियाबाद के साहिबाबाद के लाजपत नगर निवासी राजेंद्र कुमार अग्रवाल की कार भी ओवरटेक के प्रयास में ट्रक के साइड में टकरा गई। कार में थाना मंसूरी के गंगापुरम निवासी विकास चौरसिया, राधा चौरसिया, ललित कुमार, राहुल भी सवार थे।सूचना पर यूपीडा सहायक सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद कनौजिया, एटलस सेफ्टी टीम मैनेजर राजेंद्र प्रसाद, थाना प्रभारी रंजना पांडेय, फायर सर्विस के रामनिवास, सर्वेश सिंह मौके पर पहुंचे। फंसे हुए चालक अवधेश को काफी प्रयास के बाद निकाला गया। गंभीर हालत में राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां डाॅक्टर ने मृत घोषित कर दिया। क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद थाने में खड़ा करा दिया गया है। डीसीएम मालिक अंकित गुप्ता ने बताया कि चालक के परिवार में मां मुन्नी देवी, पत्नी उमादेवी, एक बेटा और बेटी है। थाना प्रभारी रंजना पांडेय ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।