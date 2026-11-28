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विशंभरपुर में 58 बच्चों को मिली राशिगुरसहायगंज। प्राथमिक विद्यालय विशंभरपुर की शिक्षक देविना वर्मा ने बताया कि विद्यालय में 74 छात्र पंजीकृत हैं। 58 के खाते में रुपया पहुंच चुका है। प्रतिदिन ड्रेस, स्वेटर तथा जूता-मोजा पहनकर आने के लिए कहा जाता है। छात्र सुनते ही नहीं हैं। कक्षा के दरवाजे पर खड़े बच्चे बिना स्वेटर के नजर आए। (संवाद)नहीं बनवा रहे अभिभावकगुरसहायगंज। कंपोजिट विद्यालय तेराजाकेट में 166 छात्र पंजीकृत हैं। प्रधानाध्यापक जाबिर ने बताया कि 152 छात्रों के अभिभावकों के खाते में 1200 रुपये पहुंच चुके हैं। 14 छात्र वे हैं, जिनका नया दाखिला हुआ है और किसी का आधार मिलान नहीं हो रहा। रोजाना ड्रेस, स्वेटर तथा जूता-मोजा के लिए कहा जाता है। (संवाद)14 बच्चों को नहीं मिली डीबीटी राशिसिकंदरपुर। प्राथमिक विद्यालय में 14 बच्चों के अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से धनराशि नहीं पहुंची है। इसलिए बच्चे पुरानी यूनिफार्म पहनकर मजबूरी में आ रहे हैं। कक्षा चार के छात्र सूर्यांश व छात्रा दीपाली ने बताया कि यूनिफार्म गंदी हो गई थी इसलिए पहनकर नहीं आए। अभिभावक प्रदीप सक्सेना ने बताया कि यूनिफार्म के रुपये खाते में नहीं आए हैं। अध्यापिका प्रीति सिंह ने बताया कि 58 बच्चे पंजीकृत हैं, जिनमें 44 बच्चों के खाते में पैसा पहुंच चुका है। (संवाद)10 फीसदी को नहीं मिली धनराशितालग्राम। रोहली प्राथमिक विद्यालय में 10 फीसदी बच्चों के अभिभावकों के खाते में धनराशि नहीं पहुंची है। कक्षा पांच के छात्र आर्यन, निखिल, आरजू ने बताया कि पुरानी यूनिफार्म पहनकर स्कूल आ रहे हैं। अभिभावक जसवंत ने बताया कि तीन साल से यूनिफार्म के रुपये खाते में नहीं आए हैं। इंचार्ज प्रधानाध्यापक शेखर बाबू ने बताया कि 104 बच्चे पंजीकृत हैं और 90 बच्चों के खाते में पैसा पहुंच चुका है। अभिभावक महिपाल ने बताया पिछले वर्ष रुपये आए थे, इस वर्ष नहीं आए। (संवाद)पहले चरण में आधे से अधिक अभिभावकों के खाते में डीबीटी की धनराशि भेजी गई है। अब द्वितीय चरण की तैयारी चल रही है। इसके बाद विद्यालयवार सत्यापन कराया जाएगा। सर्दी से पहले सभी बच्चों के पास स्वेटर व जूते-मोजे होंगे।-संदीप कुमार, बीएसए