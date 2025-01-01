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Kannauj News: गंगा किनारे मिले वृद्ध के कपड़े, नदी में डूबने की आशंका

Tue, 03 Nov 2026 12:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:21 AM IST
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Clothes of an old man found on the banks of the Ganges, feared drowned in the river
फोटो :28: सत्तार की फाइल फोटो।
गुगरापुर (कन्नौज)। रविवार को एक पारिवारिक शादी समारोह के दौरान 50 वर्षीय सत्तार अहमद संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। गंगा नदी किनारे उनके कपड़े मिलने से उनके नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम उनकी तलाश में जुटी है।
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ग्राम गोरी बांगर निवासी सत्तार अहमद अपने भतीजे अलमशेर की बेटी साफिया की शादी में मौजूद थे। तालग्राम ब्लॉक के मुड़िया गांव से बरात आई थी। परिजनों के अनुसार, सत्तार शाम करीब चार बजे तक घर के आसपास दिखाई दिए थे। शाम छह बजे बरात की विदाई के बाद जब वह नजर नहीं आए तो परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की। तलाश के दौरान गांव के पास गंगा नदी किनारे उनके कपड़े रखे मिले। इसके बाद परिवार में खुशियां चिंता में बदल गईं।
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परिजनों की सूचना पर पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में तलाश शुरू कराई। गोताखोरों में बलराम कश्यप, प्रवीण, विमलेश, कामता राम, प्रवेश, रिंकू और श्रवण कुमार शामिल रहे। बाद में एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और सर्च अभियान चलाया। हालांकि, देर रात तक लापता सत्तार अहमद का कोई सुराग नहीं मिल सका। कोतवाल ध्यानेंद्र सिंह ने बताया कि लापता वृद्ध की खोजबीन लगातार जारी है।

फोटो :28: सत्तार की फाइल फोटो।

फोटो :28: सत्तार की फाइल फोटो।

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