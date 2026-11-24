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एसआरएम टीम में सीतापुर के डिप्टी सीएमओ मुरारी गंगवार, डाॅ. मनोज देशमणि, डीपीएम सुजीत वर्मा समेत 18 लोगों शनिवार को आए थे। तीन दिनों में टीमों ने जिला अस्पताल, सौ शैय्या अस्पताल, 14 सीएचसी, 36 पीएचसी और 150 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निरीक्षण किया। अस्पतालों में सफाई व्यवस्था तो चाक-चौबंद मिली, लेकिन कई पीएचसी में अव्यवस्थाएं देखने को मिलीं। अभिलेखों का रखरखाव बेहतर नहीं था। साथ ही आरोग्य मंदिरों में सूची से दवाइयां कम थी। मानीमऊ पीएचसी की चहारदीवारी टूटी थी। वहीं, सढि़यापुर पीएचसी जाने वाले मार्ग पर गड्ढे थे। टीमों ने अस्पतालों में जो भी कमियां मिली हैं, उनकी रिपोर्ट तैयार कर ली और शासन को भेजेगी।सरकारी अस्पतालों की जांच के लिए एसआरएम टीम आई थी। टीम ने अस्पतालों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की है, जिसे शासन को भेजा जाएगा। - डॉ. विकास चंद्रा, सीएमओ