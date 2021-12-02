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ब्लॉक में पंचायत द्वारा संचालित 22 गोशालाओं में कुल 599 गोवंश संरक्षित हैं। पशुपालन विभाग ने सभी गोशाला संचालकों को हरे चारे की शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। विभाग इसकी जांच के लिए औचक निरीक्षण भी करेगा। हालांकि, गोशाला संचालकों के सामने बजट की समस्या आ रही है। उन्हें एक गोवंश के भरण-पोषण के लिए प्रतिदिन 50 रुपये मिलते हैं। इसी राशि में भूसा, दाना, चूनी और चोकर की व्यवस्था करनी होती है। अब आठ किलो अतिरिक्त हरे चारे के लिए बजट नहीं बढ़ाया गया है। इससे निर्धारित धनराशि में गोवंश का भरण-पोषण मुश्किल हो सकता है।मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सरदूल सिंह ने बताया कि गोवंश को प्रतिदिन 10 किलो हरा चारा देने के निर्देश दिए गए हैं। इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसकी जांच के लिए कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकता है।