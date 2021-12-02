Kannauj News: दीवार पर पानी डालने के विवाद में भाइयों ने परिवार को पीटा, चार घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज Updated Mon, 30 Nov 2026 12:49 AM IST
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गुरसहायगंज। दीवार पर पानी डालने को लेकर हुए विवाद में चार भाइयों ने एक व्यक्ति के घर पहुंचकर गाली-गलौज करते हुए पीट दिया। बीच-बचाव करने आए उसके भाई, भतीजे और पत्नी को भी लाठी-डंडों से पीटा। घटना में चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
ग्राम नत्थू सिंह की मड़ैया निवासी किशन पाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 7.30 बजे वह दरवाजे पर बैठा था। तभी गांव के अशोक, विनोद, प्रमोद और गोपाल उसके दरवाजे पर आ गए। दीवार पर पानी डालने को लेकर हुए विवाद में चारों गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपितों ने उसको पीटना शुरू कर दिया।
जान बचाने के लिए किशन पाल घर के अंदर चला गया, लेकिन चारों आरोपित घर में घुस आए और उसे पीटने लगे। शोर सुनकर बचाने पहुंचे भाई शिशुपाल सिंह, भतीजे प्रदीप सिंह और पत्नी रानी देवी को भी लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया।
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इसके बाद आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। पुलिस ने चारों घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया। कोतवाल ध्यानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस नियमानुसार कार्रवाई कर रही है।
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ग्राम नत्थू सिंह की मड़ैया निवासी किशन पाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 7.30 बजे वह दरवाजे पर बैठा था। तभी गांव के अशोक, विनोद, प्रमोद और गोपाल उसके दरवाजे पर आ गए। दीवार पर पानी डालने को लेकर हुए विवाद में चारों गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपितों ने उसको पीटना शुरू कर दिया।
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जान बचाने के लिए किशन पाल घर के अंदर चला गया, लेकिन चारों आरोपित घर में घुस आए और उसे पीटने लगे। शोर सुनकर बचाने पहुंचे भाई शिशुपाल सिंह, भतीजे प्रदीप सिंह और पत्नी रानी देवी को भी लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया।
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इसके बाद आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। पुलिस ने चारों घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया। कोतवाल ध्यानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस नियमानुसार कार्रवाई कर रही है।