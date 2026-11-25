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मंगलवार सुबह करीब 45 वर्षीय युवक का शव पड़े मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंची। आसपास के लोगों से पुलिस ने युवक शिनाख्त करने का प्रयास किया, लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी और उसके पास कोई कागजात भी नहीं मिले, जिससे उसके बारे में कोई जानकारी हो पाती। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। विज्ञापन



कोतवाल संजय कुमार शुक्ल ने बताया कि युवक की उम्र करीब 45 वर्ष है। शव पर भूरे रंग कलर की टी-शर्ट और पैंट मिली है। आसपास के थानों से भी संपर्क कर शव की शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंगलवार सुबह करीब 45 वर्षीय युवक का शव पड़े मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंची। आसपास के लोगों से पुलिस ने युवक शिनाख्त करने का प्रयास किया, लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी और उसके पास कोई कागजात भी नहीं मिले, जिससे उसके बारे में कोई जानकारी हो पाती। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया।कोतवाल संजय कुमार शुक्ल ने बताया कि युवक की उम्र करीब 45 वर्ष है। शव पर भूरे रंग कलर की टी-शर्ट और पैंट मिली है। आसपास के थानों से भी संपर्क कर शव की शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

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तिर्वा। राजकीय मेडिकल कॉलेज के बाहर स्थित पुलिस चौकी से दो सौ मीटर दूर मंगलवार सुबह युवक का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। पुलिस ने युवक की शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन उसके पास कोई कागजात न मिलने से शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने शव का मोर्चरी में रखवा दिया।