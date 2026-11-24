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ग्राम करसहा निवासी राकेश यादव की पत्नी पूनम देवी (45) गर्भवती थीं। परिजनों ने बताया कि दो सप्ताह बाद डॉक्टर ने प्रसव की तारीख दी थी। सोमवार सुबह पूनम पीएचसी पर परीक्षण कराने के लिए गई थीं। करीब 11.20 बजे परीक्षण कराने के बाद दवा लेकर पूनम पीएचसी से निकलीं और सवारी के इंतजार में सड़क किनारे खड़ी हो गईं। उसी दौरान कंटेनर ने पूनम को रौंद दिया, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कंटेनर खाई में उतर गया, जिसमें गुरसहायगंज क्षेत्र के मोहल्ला रामगंज निवासी चालक रामनरेश, हेल्पर सर्वेश और अवधेश घायल हो गए।गांव निवासी गंभीर सिंह ने बताया कि कंटेनर ने पहले निराला नगर में बाइक में टक्कर मारी थी, जिसमें ग्राम सरसई निवासी इंद्रपाल (60) और केके पाल (30) घायल हुए। आरोप लगाया कि चालक के नशे में होने के चलते हादसा हुआ है। थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया।आनी थी नन्हे मेहमान की खुशी, आ गया मौत का पैगामहादसे ने मां के साथ गर्भ में पल रहे शिशु की भी जान ले ली। इसके बाद पति राकेश, चार बच्चे विष्णु, देवा, लक्ष्मी और काजल में कोहराम मच गया। हादसे से गांव में मातम छा गया।