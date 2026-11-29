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भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि आजम खान और उनकी राजनीति में उत्तर-दक्षिण जैसा अंतर रहा है। वह उनके बड़े विरोधी हैं, लेकिन उनकी इस बात से सहमत हैं कि अखिलेश यादव को भी छह माह जेल में रहना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते उनके एक करीबी व्यक्ति ने साजिश रचकर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसवाया और जेल भिजवाया। उन्होंने कहा कि उस समय उनके खिलाफ कोई ठोस आरोप नहीं था।एक मामले में तो चार माह बाद उनका नाम मुकदमे में शामिल किया गया। इसके बावजूद उन्हें जेल जाना पड़ा। उनका दावा है कि सभी मुकदमों में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय के इंस्पेक्टर और तत्कालीन एसपी ने मिलकर उन्हें झूठे मामलों में फंसाने का काम किया। उनके मुताबिक, यह कार्रवाई राजनीतिक विरोध के चलते की गई थी।पूर्व सांसद ने कहा कि उन्होंने आजम खान की तरह कभी कोई अपराध नहीं किया और न ही सत्ता में रहते किसी का शोषण किया। इसके बावजूद उन्हें झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ा। इसी अनुभव के कारण वह आजम खान की बात से सहमत हैं। उनके इस बयान से जिले के राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है।