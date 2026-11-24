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श्री बालाजी कला मंच के कलाकारों ने सुग्रीव की ओर से भगवान राम को अपनी व्यथा सुनाने और बाली वध की लीला का मंचन किया। इसके बाद लक्ष्मण शक्ति, कुंभकरण वध और मेघनाद वध के प्रसंग प्रस्तुत किए गए। राम-रावण के बीच हुए भीषण युद्ध के बाद भगवान श्रीराम के बाण से रावण का अंत होते ही विशालकाय पुतले का दहन किया गया। पुतला जलते ही पूरा मैदान जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। दिन में हुए आयोजन को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह रहा। कार्यक्रम के समापन पर पूर्व चेयरमैन रजनीकांत दुबे और रामलीला कमेटी के अध्यक्ष विवेक कुमार चौबे ने भगवान श्रीराम की आरती उतारी। इस दौरान सिंटू दुबे, बृजेश शुक्ला, आशुतोष शर्मा, भोलू दुबे, आशीष सैनी, देवू ठाकुर, हर्षित गुप्ता, समीर दुबे और कल्लू दीक्षित सहित कई लोग मौजूद रहे।इन कलाकारों ने निभाए प्रमुख किरदारभगवान श्रीराम की भूमिका चंदन शुक्ला, लक्ष्मण की विश्वास, कुंभकरण की आशीष कुमार, मेघनाद की ऋषभ तिवारी और रावण की भूमिका कमल सिंह सेंगर ने निभाई। कलाकारों के अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा।