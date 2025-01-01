नगर की इंदिरा आवास कॉलोनी निवासी नरगिस (28) ने बताया कि फर्रुखाबाद के एक गांव निवासी युवक से पिछले आठ वर्षों से प्रेम संबंध हैं। प्रेमी से उसकी पांच साल की बेटी भी है। नरगिस का आरोप है कि अब उसका प्रेमी शादी करने जा रहा है। इसकी जानकारी मिलते ही वह टॉवर पर चढ़ गई। नरगिस ने आरोप लगाया कि प्रेमी के परिजन भी उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। करीब आठ माह पहले प्रेमी और उसके परिजन ने उसका गर्भपात करा दिया था। प्रेमी दूसरी महिला से शादी कर रहा है। उसने प्रेमी और उसके परिजन पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। कोतवाल कपिल दुबे ने बताया कि फोन से वार्ता करने के बाद युवती को प्रेमी के पास भेज दिया गया है। वह कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है।