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ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत गांवों में कूड़ा एकत्र करने, उसके निस्तारण और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ग्राम पंचायतों में काम कराए जा रहे हैं। इसके लिए शासन स्तर से बजट का प्रावधान किया गया है। जिले में सात ब्लॉकों की 158 ग्राम पंचायतों में काम के सापेक्ष तीन करोड़ 10 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। दूसरी ओर जलालाबाद ब्लॉक में भुगतान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। बताया जा रहा है कि जिला पंचायत राज विभाग को जलालाबाद ब्लॉक से निर्धारित लिमिट ही उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके चलते विभाग भुगतान की कार्रवाई नहीं कर पा रहा है।सवाल यह है कि जब अन्य ब्लॉकों में भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो सकती है तो जलालाबाद में जरूरी औपचारिकता अब तक क्यों पूरी नहीं कराई गई। क्या जिम्मेदार अधिकारियों को ग्राम पंचायतों की परेशानी की जानकारी नहीं है या फिर इस काम को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। भुगतान में देरी का असर ग्राम पंचायतों में चल रहे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों पर भी पड़ सकता है। वहीं, गांवों में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर किए जा रहे दावों की भी पोल खुल रही है। यदि समय रहते लिमिट भेजकर भुगतान प्रक्रिया शुरू नहीं कराई गई तो ग्राम पंचायतों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।लिमिट भेजने में देरीजलालाबाद ब्लॉक से जिला पंचायत राज विभाग को लिमिट नहीं भेजी गई है। इसी कारण ग्राम पंचायतों का भुगतान अटका हुआ है। अब सवाल उठ रहा है कि ब्लॉक स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते यह प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की। इसका खामियाजा ग्राम पंचायतों को भुगतना पड़ रहा है।2.30 करोड़ रुपये का भुगतानजिले में ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन योजना के तहत ग्राम पंचायतों में कराए गए कार्यों के लिए पहले भी 2.30 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। जिले के सभी आठ ब्लॉकों की 158 ग्राम पंचायतों को यह धनराशि दी गई थी। इसके तहत गांवों में कूड़ा संग्रहण, निस्तारण और स्वच्छता व्यवस्था से जुड़े कार्य कराए जाने हैं। इसके बाद भी भुगतान की प्रक्रिया को लेकर ब्लॉक स्तर पर स्थिति अलग-अलग बनी हुई है। अब सात ब्लॉकों की 158 ग्राम पंचायतों में तीन करोड़ 10 लाख रुपये के भुगतान का मामला सामने आया है।वर्जनठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन के तहत सात ब्लॉकों की 158 ग्राम पंचायतों में 3.10 करोड़ रुपये का भुगतान कराया गया है। जलालाबाद ब्लॉक से अभी तक निर्धारित लिमिट प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण वहां की ग्राम पंचायतों का भुगतान नहीं हो सका है। ब्लॉक स्तर से लिमिट मिलते ही भुगतान की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।- जितेंद्र कुमार गोंड, डीपीआरओ