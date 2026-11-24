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सरला देवी ने पुलिस को बताया कि 19 नवंबर को वह खेत जोतने गई थी। खेत पर जवाहर सिंह, बलदाऊ, माधुरी और मिथला मौजूद थे। उन्होंने सरला देवी को खेत जोतने से रोक दिया। अगले दिन 20 नवंबर को करीब 10 बजे सभी आरोपी उनके घर पहुंचे। आरोपियों ने गाली-गलौज की और लात-घूसों से मारपीट की। जब उनकी बहू रीतू और दिव्यांग बेटा चंद्रपाल बचाने आए, तो उनके साथ भी मारपीट की गई। गांव के लोगों के आने पर आरोपी धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। संवाद

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चिरगांव (झांसी)। ग्राम मोंड़कला गांव में खेत की जोताई को लेकर हुए विवाद में सरला देवी और उनके परिवार के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।