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मंत्री ने कहा कि अधिकारी जो भी काम कर रहे हैं, उसका परिणाम जमीन पर दिखना चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन की अभिनव पहल की सराहना की। इसके तहत आठ विकासखंडों की 24 ग्राम पंचायतों का सर्वे कराने के बाद सिमरावारी को कचरा प्रबंधन के पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। इसके अलावा 14 ग्राम पंचायतों में भी कचरा प्रबंधन परियोजना शुरू की जा रही है।बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कई शिकायतें भी रखीं। जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम ने टहरौली खास के ग्राम विकास अधिकारी अजय पाल सिंह सेंगर पर सरकारी योजनाओं में अनियमितता और लापरवाही का आरोप लगाया। इस पर प्रभारी मंत्री ने उन्हें तत्काल हटाने के निर्देश दिए।एमएलसी डॉ. बाबूलाल तिवारी ने डीएवी इंटर कॉलेज में बारातघर, फैब्रिकेशन की स्थायी दुकान समेत अन्य निर्माण कराए जाने की शिकायत की। इस पर मंत्री ने एफआईआर दर्ज कराकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने बुंदेलखंड कॉलेज सोसाइटी, झांसी की सदस्यता में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए जांच कराने की मांग भी उठाई। प्रभारी मंत्री ने इस मामले में जांच के निर्देश दिए।विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों के स्तर पर शिकायतों का समय से निस्तारण न होने का मुद्दा उठा। इस पर मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए। वहीं विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता ने बताया कि अब छोटे कारोबारियों और उद्यमियों के खिलाफ विजिलेंस टीम अब कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मंत्री ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की।बैठक में मेयर बिहारी लाल आर्य, विधायक राजीव सिंह पारीछा, जवाहर लाल राजपूत, एमएलसी रामतीर्थ सिंघल, गोसेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप पटेल, महानगर अध्यक्ष सुधीर सिंह, डीएम गौरांग राठी, नगर आयुक्त ए. सुदन, सीडीओ रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड समेत अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।