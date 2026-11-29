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संवाद न्यूज एजेंसीझांसी। विशेष न्यायालय (एनडीपीएस) ओमपाल सिंह की अदालत ने एलपीजी टैंकर से गांजे की तस्करी करने वाले तीन दोषियों को दस वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ थाने को 18 जुलाई, 2022 को सूचना मिली थी कि बबीना थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा से घरेलू गैस का टैंकर गुजरने वाला था। टैंकर में भारी मात्रा में गांजा भरा हुआ था। लखनऊ की टीम ने बबीना थाना पुलिस को साथ लेकर मौके पर दबिश दी। टोल प्लाजा पर रोके गए टैंकर की तलाशी लेने पर एलपीजी सिलिंडर की जगह टैंकर के भीतर गांजा भरा हुआ था। तौल कराने पर गांजे का वजन 23 क्विंटल से ज्यादा निकला। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस मामले में तीन लोगों को आरोपी बनाया था।इन्हें मिली सजानागपुर निवासी सतीश पुंजारन, मध्य प्रदेश के गुना निवासी हरि सिंह मीणा और उत्तर प्रदेश के संभल निवासी जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया था। विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। शनिवार को हुई सुनवाई में जिला शासकीय अधिवक्ता (केंद्र सरकार) उदय सोनी ने तर्क रखे। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर तीनों अभियुक्तों को सजा सुनाई।