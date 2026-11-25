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झांसी। उरई के शांतिनगर में गैस सिलेंडर फटने से हुए भीषण हादसे में झुलसे घायलों का मेडिकल अस्पताल के सघन कक्ष में उपचार चल रहा है। मंगलवार को भी घायलों की हालत में सुधार नहीं हुआ। उनकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों की तीन टीम लगातार उनकी हालत की निगरानी कर रही हैं। प्रधानाचार्य डा.सुधीर कुमार भी खुद घायलों की दशा की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। गंभीर रूप से झुलसे 11 घायलों भी नाजुक बनी हुई है। इनमें संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक दीपेश (8), अंशिका (10) उमंग (25), सोमवती (45), कृष (7), सोमवती (70), निखिल (16), आकाश (24), अभिनय (8), कीर्ति (8), अजीत (12) और संजना (4), दयानंद (41), मुन्नी देवी (62), वैष्णवी, दयावती (32), बाबू (45) का सघन कक्ष में उपचार चल रहा है। इनमें वैष्णवी, दयानंद, सोमवती, मुन्नीदेवी, कृष, दीपेश, अंशिका, संजना, कीर्ति, उमंग और आकाश की हालत नाजुक बनी हुई है। 72 घंटे बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। चिकित्सकों का कहना है कि रिकवरी तेजी से नहीं हो रही है। घाव अभी भी इन घायलों के लिए अगले 72 घंटे बेहद अहम हैं। इसमें संक्रामण के फैलने का खतरा रहता है। प्रधानाचार्य डा.सुधीर कुमार का कहना है कि सभी घायलों की डॉक्टरों की टीम निगरानी कर रही है।