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अमर उजाला ब्यूरोझांसी। वजन महज 32 किलो, शरीर में खून की भारी कमी, लेकिन आईने में खुद को मोटा ही देखती रही। कोरियन मॉडल्स जैसा स्लिम दिखने की चाह में किशोरी ने खाना लगभग छोड़ दिया। यही हाल 23 वर्षीय युवती का भी था। सोशल मीडिया पर दिखने वाली स्लिम छवि को पाने की चाह में दोनों एनोरेक्सिया नर्वोसा की चपेट में आ गईं। 10 दिन के भीतर सामने आए इन दो मामलों में दोनों की हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।जिला अस्पताल की मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ. शिकाफा जाफरीन ने बताया कि सोशल मीडिया की रील्स किशोर-किशोरियों और युवक-युवतियों की सोच और व्यवहार को प्रभावित कर रही हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा गंभीर मानसिक और खान-पान संबंधी विकार है। इसमें व्यक्ति का वजन बढ़ने का डर इतना हावी हो जाता है कि वह खाना कम या लगभग बंद कर देता है। शरीर बेहद दुबला और कमजोर होने के बावजूद उसे खुद के मोटा होने का एहसास बना रहता है। ऐसे में समय पर उपचार न मिलने पर स्थिति गंभीर हो सकती है।32 किलो वजन, फिर भी खुद को मोटा समझती रही किशोरीडॉ. शिकाफा ने बताया कि शहर के एक मोहल्ले की 17 वर्षीय किशोरी को अचेत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। उसका वजन महज 32 किलो था और हीमोग्लोबिन का स्तर 5.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर मिला। परिजनों ने बताया कि उसे खाने-पीने में परेशानी हो रही थी। होश में आने पर डॉक्टरों ने उसे पर्याप्त भोजन करने की सलाह दी तो उसने खुद को मोटा बताया। वह कोरियन मॉडल्स जैसा दिखना चाहती थी। उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे मनोरोग विभाग भेजा गया। काउंसलिंग में एनोरेक्सिया नर्वोसा के लक्षण सामने आने पर उपचार शुरू किया गया।23 वर्षीय युवती की भी बिगड़ गई हालतदूसरा मामला शहर की करीब 23 वर्षीय युवती का है। वह घर में अचानक बेहोश होकर गिर गई। परिजन उसे एक नर्सिंग होम ले गए, जहां उसकी हृदय गति काफी कम पाई गई। उपचार के बाद होश आने पर वह खुद को मोटा बताने लगी। जांच और काउंसलिंग में उसमें भी एनोरेक्सिया नर्वोसा के लक्षण मिले। इसके बाद उसे जिला अस्पताल के मानसिक रोग विभाग भेजा गया, जहां उसका उपचार शुरू किया गया।डॉ. शिकाफा के मुताबिक, पूछताछ में सामने आया कि दोनों सामान्य भोजन से परहेज कर रही थीं। वे चिया सीड्स, ग्रीन टी और पानी का अधिक सेवन करती थीं। दाल, चावल और रोटी लगभग छोड़ चुकी थीं। भोजन के नाम पर करीब 50 ग्राम उबली सब्जी और सेब का एक टुकड़ा ही खाती थीं। इस तरह बेहद सीमित खान-पान के कारण उनकी सेहत पर गंभीर असर पड़ने लगा था। दोनों की काउंसलिंग के साथ उपचार किया जा रहा है।