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दतिया। रतनगढ़ माता के लक्खी मेले को शांतिपूर्ण संपन्न कराने वाले पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों के सम्मान में पुलिस लाइन दतिया में 22 नवंबर की शाम एक विशेष कार्यक्रम हुआ। इसमें पुलिसकर्मियों की मेहनत और कर्तव्यनिष्ठा को सराहा गया। दिवाली दूज पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। पुलिस अधिकारियों ने मुस्तैदी से ड्यूटी निभाकर व्यवस्था संभाली। पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के मार्गदर्शन में यह आयोजन किया गया। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े और पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने मेले की सफलता को सामूहिक मेहनत का परिणाम बताया। सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामूहिक स्नेहभोज भी हुआ, जिससे पुलिस परिवार में आपसी सहयोग बढ़ा। संवाद