Jhansi News: एडीजी की नाराजगी के बाद हरकत में आया पुलिस महकमा, बाजारों में बढ़ेगी फोर्स

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मानिक चौक, सुभाष गंज, सराफा बाजार, नरिया बाजार और गांधीघर का टपरा समेत प्रमुख व्यावसायिक इलाकों में यातायात व्यवस्था पर विशेष नजर रखी जाएगी। इसी तरह सीपरी बाजार और सदर बाजार के लिए भी योजना तैयार की गई है। बुधवार को ट्रैफिक अधिकारियों ने कोतवाली क्षेत्र में पहुंचकर यातायात की स्थिति का जायजा लिया।क्षेत्राधिकारी रामवीर सिंह ने बुधवार को ट्रैफिक कार्यालय में बैठक कर मातहतों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी व्यावसायिक इलाकों को चिह्नित कर ड्यूटी प्वाइंट निर्धारित किए जाएं। इन स्थानों पर पुलिसकर्मियों की नियमित तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि जाम की स्थिति न बने। इलाइट चौराहे से बस स्टैंड के बीच भी यातायात सुचारु रखने के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। पीक टाइम में ई-रिक्शा और ऑटो के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी।बता दें कि सोमवार शाम एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने खुद कोतवाली क्षेत्र में पैदल गश्त की थी। इस दौरान उन्हें भी जाम की समस्या नजर आई थी। मंगलवार को पुलिस लाइन में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए थे।बदले गए सीओ ट्रैफिकएसएसपी विकास कुमार ने सीओ ट्रैफिक के पद पर क्षेत्राधिकारी मुकेश कुमार सिंह की जगह रामवीर सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है। रामवीर सिंह इससे पहले भी यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया और सुधार के लिए मातहतों के साथ बैठक की।एक दिन में 21 वाहन सीज, 27.85 लाख का जुर्मानाकोतवाली क्षेत्र समेत प्रमुख व्यावसायिक इलाकों में बुधवार को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एक दिन में 21 वाहनों का चालान कर उन्हें सीज किया गया। तीन नवंबर तक जिले में 33 वाहन सीज किए गए थे। वहीं, ट्रैफिक पुलिस ने चार नवंबर तक जिले में कुल 1478 वाहनों का चालान किया। इन पर 27.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। बिना हेलमेट, ओवरस्पीडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने, दोषपूर्ण नंबर प्लेट, मॉडिफाइड साइलेंसर, तीन सवारी, नो पार्किंग, नाबालिगों के वाहन चलाने और सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।