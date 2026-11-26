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झांसी। बेतवा नदी से पानी लेकर बिजली बना रहे पारीछा थर्मल पावर प्लांट को अब पानी की खपत का पूरा हिसाब देना होगा। केंद्र सरकार की पहल पर तापीय बिजलीघरों का वाटर ऑडिट शुरू कराया गया है। इसी क्रम में पारीछा पावर प्लांट में भी ऑडिट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधवार को जल संसाधन विभाग की टीम पारीछा पहुंची।टीम बिजली उत्पादन से लेकर मशीनों को ठंडा रखने और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होने वाले पानी की मात्रा का आकलन करेगी। ऑडिट रिपोर्ट में पानी की खपत कम करने के उपाय भी सुझाए जाएंगे। इसके आधार पर प्लांट प्रबंधन को पानी की बचत के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे।पारीछा थर्मल पावर प्लांट की मौजूदा उत्पादन क्षमता 920 मेगावाट है। यहां 210-210 मेगावाट की दो और 250-250 मेगावाट की दो इकाइयां संचालित हैं। बिजली उत्पादन के लिए बेतवा नदी के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तापीय बिजलीघरों में पानी की जरूरत केवल बिजली बनाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कूलिंग सिस्टम और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं में भी बड़ी मात्रा में पानी खर्च होता है।केंद्र सरकार का जोर भविष्य की पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए नदियों से पानी की खपत कम करने पर है। इसके लिए औद्योगिक इकाइयों में पानी के इस्तेमाल का आकलन किया जा रहा है। वाटर ऑडिट के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि प्लांट नदी से कुल कितना पानी ले रहा है, उसका कितना हिस्सा किन कार्यों में इस्तेमाल हो रहा है और पानी की बचत की कितनी गुंजाइश है।पहले भी मानक से अधिक मिली थी खपतसेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की पांच साल पहले आई रिपोर्ट में पारीछा की 920 मेगावाट क्षमता वाली इकाइयों में पानी की खपत निर्धारित मानक से अधिक दर्ज की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, इन इकाइयों में प्रति मेगावाट बिजली उत्पादन पर 3.5 घनमीटर से अधिक पानी खर्च हो रहा था। जबकि नियमों के मुताबिक, एक जनवरी 2017 से पहले स्थापित तापीय बिजलीघरों के लिए प्रति मेगावाट प्रति घंटे 3.5 घनमीटर पानी की खपत की सीमा तय है। अब नए वाटर ऑडिट से प्लांट में पानी की मौजूदा खपत की वास्तविक स्थिति सामने आएगी।टीम इन बिंदुओं पर करेगी जांचबिजलीघर में आने वाले पानी की कुल मात्रा का आकलनपानी के नुकसान और रिसाव के स्रोतों की पहचानपानी के पुनर्चक्रण और दोबारा इस्तेमाल की व्यवस्था की जांचपानी की वास्तविक खपत और बिजली उत्पादन के अनुपात का आकलन.केंद्र सरकार के निर्देश पर वाटर ऑडिट के लिए टीम यहां आई है। टीम पानी की खपत के साथ ही उसकी बचत के तरीकों का भी जायजा लेगी। पानी की खपत कम करने के उपाय सुझाए जाएंगे, जिन्हें आने वाले समय में लागू किया जाएगा।—वैभव त्रिपाठी, अधीक्षण अभियंता, पारीछा थर्मल पावर प्लांट