विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीझांसी। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में प्रवेश के लिए 28 नवंबर को चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर जिले में तैयारियां की जा रही हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय बरुआसागर के प्रधानाचार्य वीरेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि जनपद में दस विद्यालयों को परीक्षा केंद्र के रूप में चुना गया है। इन सभी केंद्रों पर कुल 3225 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था प्रस्तावित है। केंद्रों का चयन मोंठ, चिरगांव, बामौर, गुरसराय, बंगरा, मऊरानीपुर, बबीना और बड़ागांव विकासखंडों में किया गया है।गुरसराय में सबसे अधिक 540 अभ्यार्थी और बबीना में सबसे कम 250 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। ऐसे ही चिरगांव में 350, बामौर में 341, बंगरा में 474, मऊरानीपुर में 432, बड़ागांव में 466 विद्यार्थी परीक्षा में बैठेगें।इन विद्यालयों को बनाया गया परीक्षा केंद्रमोंठ : राजकीय इंटर कॉलेज समथर।चिरगांव : सरदार पटेल इंटर कॉलेज चिरगांव और श्रीकृष्ण आदर्श इंटर कॉलेज बड़ागांव।बामौर : श्री गोस्वामी तुलसीदास विद्यापीठ इंटर कॉलेज एरच।गुरसराय : त्यागमूर्ति आत्माराम खेर इंटर कॉलेज।बंगरा : राजकीय इंटर कॉलेज सकरार।मऊरानीपुर : राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और सेंट मैरी इंटर कॉलेज।बबीना : राजकीय इंटर कॉलेज रक्सा।बड़ागांव : राजकीय इंटर कॉलेज ग्वालियर रोड झांसी और एसआरपी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज झांसी।