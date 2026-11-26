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संवाद न्यूज एजेंसीझांसी। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी अमरेश अहिरवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर कुल 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एडीजे कनिष्क सिंह की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया।अभियोजन के अनुसार, यह मामला गुरसराय थाना क्षेत्र का है। 21 नवंब, 2020 को पीड़िता के घर में तेरहवीं का कार्यक्रम था। तभी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया था। आरोपी अमरेश अहिरवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई बुधवार को विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) में हुई। अदालत ने विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार खरे द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों और दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई।एकसाथ चलेंगी सभी सजाएंअदालत ने धारा 363 के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। वहीं धारा 366 के तहत सात वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना तय किया गया। पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। आदेश के अनुसार, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माने की धनराशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए उपयोग किए जाने का भी निर्देश दिया।