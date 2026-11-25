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पारीछा पावर प्लांट की आवासीय कॉलोनी में 500 से अधिक लोग रहते हैं। इसके रखरखाव पर हर साल 50 लाख रुपये से अधिक खर्च किए जाते हैं। इस रकम से रंग-रोगन और रखरखाव के दूसरे काम कराए जाने हैं। इसके बावजूद कॉलोनी की हालत खराब है। जगह-जगह गंदगी फैली हुई है। कूड़ा नियमित रूप से नहीं उठाया जाता। नालियां गंदगी से भरी हैं। इनका पानी बाहर बहता रहता है।नियमित रखरखाव न होने से कॉलोनी में जगह-जगह झाड़-झंखाड़ उग आए हैं। इनमें जानवरों ने अपना ठिकाना बना लिया है। आवासों का भी नियमित रंग-रोगन नहीं होता। इससे ज्यादातर आवासों की हालत खराब हो गई है। सीआईएसएफ कॉलोनी में भी यही स्थिति है। स्थानीय निवासी शिखा स्वरूप, गोमती देवी, गायत्री और सुषुमा का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होता।कोट्सतय रोस्टर के अनुसार कॉलोनी में नियमित सफाई और दूसरी व्यवस्थाएं कराई जाती हैं। दीपावली पर भी रंग-रोगन कराया गया था। शिकायत मिलने पर तत्काल कदम उठाए जाते हैं।वैभव त्रिपाठी, अधीक्षण अभियंता