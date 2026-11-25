Jhansi News: पारीछा कॉलोनी के रखरखाव पर लाखों खर्च, सुविधाएं फिर भी नदारद
झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:44 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:44 AM IST
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झांसी। पारीछा थर्मल पावर प्लांट की आवासीय कॉलोनी के रखरखाव पर हर साल लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके बावजूद कॉलोनी के लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। नियमित सफाई न होने से जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। नालियां चोक हैं। इससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं होती।
पारीछा पावर प्लांट की आवासीय कॉलोनी में 500 से अधिक लोग रहते हैं। इसके रखरखाव पर हर साल 50 लाख रुपये से अधिक खर्च किए जाते हैं। इस रकम से रंग-रोगन और रखरखाव के दूसरे काम कराए जाने हैं। इसके बावजूद कॉलोनी की हालत खराब है। जगह-जगह गंदगी फैली हुई है। कूड़ा नियमित रूप से नहीं उठाया जाता। नालियां गंदगी से भरी हैं। इनका पानी बाहर बहता रहता है।
नियमित रखरखाव न होने से कॉलोनी में जगह-जगह झाड़-झंखाड़ उग आए हैं। इनमें जानवरों ने अपना ठिकाना बना लिया है। आवासों का भी नियमित रंग-रोगन नहीं होता। इससे ज्यादातर आवासों की हालत खराब हो गई है। सीआईएसएफ कॉलोनी में भी यही स्थिति है। स्थानीय निवासी शिखा स्वरूप, गोमती देवी, गायत्री और सुषुमा का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होता।
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कोट्स
तय रोस्टर के अनुसार कॉलोनी में नियमित सफाई और दूसरी व्यवस्थाएं कराई जाती हैं। दीपावली पर भी रंग-रोगन कराया गया था। शिकायत मिलने पर तत्काल कदम उठाए जाते हैं।
वैभव त्रिपाठी, अधीक्षण अभियंता
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पारीछा पावर प्लांट की आवासीय कॉलोनी में 500 से अधिक लोग रहते हैं। इसके रखरखाव पर हर साल 50 लाख रुपये से अधिक खर्च किए जाते हैं। इस रकम से रंग-रोगन और रखरखाव के दूसरे काम कराए जाने हैं। इसके बावजूद कॉलोनी की हालत खराब है। जगह-जगह गंदगी फैली हुई है। कूड़ा नियमित रूप से नहीं उठाया जाता। नालियां गंदगी से भरी हैं। इनका पानी बाहर बहता रहता है।
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नियमित रखरखाव न होने से कॉलोनी में जगह-जगह झाड़-झंखाड़ उग आए हैं। इनमें जानवरों ने अपना ठिकाना बना लिया है। आवासों का भी नियमित रंग-रोगन नहीं होता। इससे ज्यादातर आवासों की हालत खराब हो गई है। सीआईएसएफ कॉलोनी में भी यही स्थिति है। स्थानीय निवासी शिखा स्वरूप, गोमती देवी, गायत्री और सुषुमा का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होता।
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तय रोस्टर के अनुसार कॉलोनी में नियमित सफाई और दूसरी व्यवस्थाएं कराई जाती हैं। दीपावली पर भी रंग-रोगन कराया गया था। शिकायत मिलने पर तत्काल कदम उठाए जाते हैं।
वैभव त्रिपाठी, अधीक्षण अभियंता