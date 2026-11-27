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झांसी। जिले में ब्लैक स्पॉट चिह्नित कर उन्हें सुरक्षित बनाने और हाईवे पर अवैध कट बंद करने जैसे प्रयासों के बीच सड़क हादसों की संख्या में मामूली कमी आई है। इनमें जान गंवाने वालों की संख्या में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, हादसों में घायलों की संख्या बढ़ गई। अक्तूबर 2025 के मुकाबले इस साल अक्तूबर में झांसी में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 40 से घटकर 39 रह गई, जबकि मृतकों की संख्या 22 से घटकर 17 हो गई। इसके विपरीत घायलों की संख्या 41 से बढ़कर 43 पहुंच गई।झांसी में अक्तूबर 2025 में 40 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं। इस साल अक्तूबर में इनकी संख्या घटकर 39 रह गई। इस तरह हादसों में 2.50 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। वहीं, दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या 22 से घटकर 17 हो गई। यानी मृतकों की संख्या में 22.73 प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि, हादसों में घायल होने वालों की संख्या 41 से बढ़कर 43 पहुंच गई। इसमें 4.88 प्रतिशत का इजाफा हुआ।ललितपुर में हादसों से लेकर मौत और घायलों तक में गिरावटललितपुर में तीनों आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई। यहां अक्तूबर 2025 में 26 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं, जबकि इस साल अक्तूबर में इनकी संख्या घटकर 21 रह गई। हादसों में 19.23 प्रतिशत की कमी आई। दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या भी 17 से घटकर 13 रह गई। इसमें 23.53 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, घायलों की संख्या 18 से घटकर 12 रह गई। यानी घायलों की संख्या में 33.33 प्रतिशत की कमी आई।प्रदेश में भी घटे हादसे और मौतेंप्रदेश स्तर पर भी अक्तूबर 2025 के मुकाबले इस साल अक्तूबर में सड़क हादसों और उनमें जान गंवाने वालों की संख्या में कमी आई है। हालांकि, मृतकों की संख्या में गिरावट महज 0.23 प्रतिशत रही। प्रदेश में अक्तूबर 2025 में 4237 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं, जबकि अक्तूबर 2026 में इनकी संख्या घटकर 4064 रह गई। हादसों में मरने वालों की संख्या 2132 से घटकर 2127 और घायलों की संख्या 3287 से घटकर 3153 रह गई। इस तरह प्रदेश में दुर्घटनाओं में 4.08 प्रतिशत, मृतकों में 0.23 प्रतिशत और घायलों में 4.08 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।वर्जनझांसी जिले में ब्लैक स्पॉट चिह्नित कर उन्हें सुरक्षित करने का काम किया गया है। इसके अलावा हाईवे पर अवैध कट पर टेबल टॉप बनाए गए हैं। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए कई अन्य प्रयास भी किए जा रहे हैं। - रजनीश गुप्ता, सचिव, सड़क सुरक्षा परिषद, झांसी।