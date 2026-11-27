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झांसी। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (एनसीडीसी) की जूनोटिक लैब शुरू होगी। यहां पशुओं से इन्सानों में फैलने वाली बीमारियों के नमूनों की जांच की जाएगी। इनमें स्क्रब टाइफस, बर्ड फ्लू, इबोला, निपाह वायरस जैसी गंभीर बीमारियां शामिल हैं। खास बात यह है कि इस लैब में सिर्फ बुंदेलखंड ही नहीं, बल्कि प्रदेश के कई जिलों से जांच के लिए सैंपल भेजे जाएंगे।मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने बताया कि अब तक जूनोटिक बीमारियों के नमूने जांच के लिए दिल्ली या अन्य उच्च चिकित्सा संस्थानों में भेजने पड़ते थे। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता था। इसे देखते हुए एनसीडीसी ने जूनोटिक लैब स्थापित करने के लिए देशभर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों से आवेदन मांगे थे। इसके साथ ही वहां संचालित माइक्रोबायोलॉजी लैब की सुविधाओं और संसाधनों की जानकारी ली गई।एनसीडीसी की टीमों ने संस्थानों का भौतिक सत्यापन भी किया। इसके बाद देशभर के नौ चिकित्सा संस्थानों में जूनोटिक लैब खोलने की अनुमति दी गई। इनमें उत्तर प्रदेश के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झांसी और एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज, मेरठ शामिल हैं। इससे प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले नमूनों की जांच अब स्थानीय स्तर पर हो सकेगी।गोरखपुर, वाराणसी से भी झांसी आएंगे सैंपलमेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर कुमार ने बताया कि माइक्रोबायोलॉजी विभाग की डॉ. नमिता श्रीवास्तव के नेतृत्व में लैब का संचालन किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक उपकरण और रीजेंट एनसीडीसी की ओर से जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे। लैब शुरू होने के बाद बुंदेलखंड के अलावा कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, कासगंज, मैनपुरी और फिरोजाबाद समेत प्रदेश के कई जिलों से संदिग्ध मरीजों के नमूने जांच के लिए झांसी भेजे जाएंगे।ऐसे फैलता है जूनोटिक संक्रमणजूनोटिक रोग संक्रमित पशुओं से इंसानों में फैलते हैं। इनका कारण बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या परजीवी हो सकते हैं। संक्रमित पशुओं की लार, खून, मूत्र और मल के संपर्क में आने से संक्रमण फैल सकता है। पशुओं को सहलाने, उनके काटने या खरोंचने से भी संक्रमण का खतरा रहता है। इसके अलावा टिक और पिस्सू जैसे परजीवी भी संक्रमण फैलाने का माध्यम बन सकते हैं।ये होती हैं जूनोटिक बीमारियांडॉ. नमिता श्रीवास्तव ने बताया कि जूनोटिक बीमारियों में ब्रूसीलोसिस, बर्ड फ्लू, इबोला, लैप्टोस्पायरोसिस, स्क्रब टाइफस, रेबीज और निपाह वायरस जैसी बीमारियां शामिल हैं।देश के इन नौ संस्थानों को मिली अनुमतिमहारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झांसीएलएलआरएम एवं एसवीबीपी मेडिकल कॉलेज, मेरठमेडिकल कॉलेज, बड़ोदराभावनगर और सूरत (गुजरात)श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, रीवाजिला अस्पताल, उज्जैन (मध्य प्रदेश)जिला अस्पताल, डिमापुर और डॉ. मोत्सुओ मेमोरियल जिला अस्पताल, नगालैंड।