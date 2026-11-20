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अमर उजाला ब्यूरोझांसी। नवाबाद थाना क्षेत्र के मोहिनी बाबा मोहल्ले में रास्ते पर अवैध निर्माण कराने का विरोध करने पर आरोपियों ने डंडों और सरियों से हमला कर दिया। इसके अलावा पथराव भी किया, जिसमें एक परिवार से चार सदस्य लहूलुहान हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।गोविंद चौराहे के पास मोहिनी बाबा मोहल्ला निवासी तसलीम पत्नी अब्दुल रशीद ने रिपोर्ट कराई है। आरोप लगाते हुए बताया कि 17 नवंबर की सुबह नौ बजे पड़ोसी आरिफ सरकारी रास्ते पर अवैध निर्माण करा रहे थे। उक्त निर्माण से रास्ता बाधित हो रहा था। उसने निर्माण का विरोध किया तो आरिफ, अयूब, शकील, मोंटी और उनके अन्य साथियों ने एकजुट रोकर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने हाथापाई कर दी। इसके बाद आरोपियों ने डंडों और सरियों से हमला करने के साथ ही पथराव कर दिया। यही नहीं, हमलावरों ने सुहाना को जान से मारने की कोशिश की। इस दौरान बीचबचाव करने आए फरीन, सबील, बल्लू और सुहाना के सिर में गंभीर चोटें आईं। थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।