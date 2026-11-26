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झांसी। घरों में चोरी करने वाले अभियुक्त दीपक यादव उर्फ बटलर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा यादव की अदालत ने पांच वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अभियोजन के अनुसार, दीपक के खिलाफ 2023 में कई चोरी के मामले दर्ज हुए थे।मोंठ थाना क्षेत्र के बरथरी गांव निवासी दीपक ने कई घरों में चोरी की थी। अप्रैल 2023 में उसने सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के दशरथ के घर से जेवरात और नकदी चुराई थी। इस मामले में उसे तीन वर्ष की सजा और तीन हजार रुपये का जुर्माना हुआ। 25 जुलाई को कौशल कुशवाहा के यहां चोरी के लिए तीन वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगा। कुलदीप पाठक और मुन्नी देवी के यहां चोरी के मामलों में उसे पांच-पांच वर्ष की सजा और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। एक अन्य चोरी के मामले में भी उसे पांच वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना हुआ। इससे पहले अक्तूबर में दीपक को तमंचा रखने के आरोप में दोषी पाया गया। इस मामले में उसे छह माह कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही, उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने आदेश दिया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इस प्रकार, उसे कुल पांच वर्ष का कारावास भुगतना होगा।