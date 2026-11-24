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निशात हाशमी ने पुलिस को बताया कि उसका निकाह 10 अप्रैल 2018 को कानपुर देहात के अहरौली, मोढ़ पुखरायां निवासी मोहम्मद नदीम से हुआ था। शादी में उसके पिता ने करीब 25 लाख रुपये खर्च किए थे। जेवर, गृहस्थी का सामान और नकदी भी दी थी। इसके बावजूद ससुरालजन संतुष्ट नहीं हुए। आरोप है कि वे दहेज में कार और पांच लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना की जाने लगी।निशात का आरोप है कि गर्भवती होने पर ससुरालजनों ने उसे जबरन दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। इसी बीच इसी साल 20 सितंबर को उसे पता चला कि पति दूसरी शादी करने जा रहा है। वह वहां पहुंची तो ससुरालजन नदीम की सगाई की तैयारी में जुटे थे। उसने इसका विरोध किया तो पति ने सबके सामने तीन बार तलाक कहकर उसे घर से निकाल दिया।पीड़िता का कहना है कि कानपुर में उसकी सुनवाई नहीं हुई तो उसने झांसी आकर पुलिस से शिकायत की। उसकी तहरीर पर नवाबाद पुलिस ने पति नदीम, ससुर असलम, सास शहीन बेगम, ननद रूबी, रूमी और आर्शी, ननदोई अब्दुल वाहिद, शाहिद अली और इसरार अली के खिलाफ छह धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।