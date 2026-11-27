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टहरौली। भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश ने बृहस्पतिवार को जिलाध्यक्ष राजेंद्र नायक के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी आयुष सैनी को चार सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसके जरिये तहसील क्षेत्र में खाद की किल्लत, अनियमित विद्युत आपूर्ति और खरीफ फसल के नुकसान का मुआवजा न मिलने की समस्याओं के समाधान की मांग की।ज्ञापन में किसान नेताओं ने बताया कि रबी फसलों की बुवाई के समय डीएपी और यूरिया की कमी से किसान परेशान हैं। समितियों पर खाद के लिए सुबह से लंबी कतारें लग रही हैं। पर्याप्त स्टॉक और सुचारु वितरण व्यवस्था न होने से किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, जिससे बुवाई प्रभावित हो रही है।इस दौरान उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन में प्राकृतिक आपदा से फसलें बर्बाद होने के बावजूद कई वास्तविक एवं लघु किसान मुआवजे से वंचित हैं। पात्र किसानों की सूची की निष्पक्ष जांच कराकर उनके खातों में तत्काल क्षतिपूर्ति राशि भेजने और कृषि बीमा का लाभ दिलाने की मांग की। अघोषित बिजली कटौती और लो-वोल्टेज की समस्या दूर कर सिंचाई के लिए प्रतिदिन 12 से 14 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग उठाई।इस मौके पर जिला मंत्री पुष्पेंद्र सिंह बुंदेला, चेतराम तिवारी, गौरव सिंह, पवन मिश्रा, प्रहलाद, सुरेंद्र तिवारी आदि मौजूद रहे।