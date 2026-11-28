विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीमोंठ। विकासखंड मोंठ के अंतर्गत शुक्रवार को कस्बे के एक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद एवं शैक्षिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी वेद प्रकाश सिंह ने ध्वजारोहण और हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। प्रतियोगिता में सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों ने भी प्रतिभाग किया। दौड़, कबड्डी, रंगोली, सुलेख और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। खंड शिक्षा अधिकारी वेद प्रकाश सिंह ने कहा कि खेलकूद बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ उनमें अनुशासन और आपसी सहयोग की भावना विकसित करते हैं। उन्होंने शिक्षकों और छात्र-छात्राओं को जनगणना तथा स्वगणना के महत्व की जानकारी देकर जागरूक किया।प्रतियोगिता के परिणामों में प्राथमिक स्तर की बालिका वर्ग की 50 मीटर दौड़ में प्राथमिक विद्यालय कडूरा की मुस्कान प्रथम और प्राथमिक विद्यालय भुजोंद की खुशी द्वितीय रहीं। 100 मीटर दौड़ में प्राथमिक विद्यालय भुजोंद की रावी प्रथम और रागनी द्वितीय रहीं। बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़ में प्राथमिक विद्यालय कडूरा के अनुराग ने पहला और प्राथमिक विद्यालय बुडेराकलां के रानू ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।जूनियर स्तर की कबड्डी में उच्च प्राथमिक विद्यालय साकिन की टीम विजेता और कंपोजिट विद्यालय भुजोंद की टीम उपविजेता रही। प्राथमिक स्तर की रंगोली प्रतियोगिता में कन्या प्राथमिक विद्यालय अमरौख प्रथम और प्राथमिक विद्यालय सेसा द्वितीय रहा। उच्च प्राथमिक स्तर की रंगोली में कंपोजिट विद्यालय कडूरा ने पहला और उच्च प्राथमिक विद्यालय बसोबई ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्राथमिक स्तर की बालक वर्ग की सुलेख प्रतियोगिता में कंपोजिट विद्यालय कडूरा के निखिल प्रथम और प्राथमिक विद्यालय सेसा के शिवा द्वितीय रहे।समापन पर विजेताओं को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन महेंद्र कुमार सविता ने किया। इस मौके पर एआरपी डॉ. अमित कुमार, कुलदीप राजपूत, गिरीश श्रीवास्तव, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव सहित संकुल शिक्षक, अध्यापक और बीआरसी स्टाफ मौजूद रहा।