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अमर उजाला ब्यूरोझांसी। मोबाइल गेम की लत किशोरों को इस कदर गिरफ्त में ले रही है कि वे वर्चुअल आइटम खरीदने के लिए अभिभावकों के बैंक खातों से पैसे खर्च कर रहे हैं। पिछले तीन माह में साइबर थाने में ऐसे सात मामले सामने आए हैं। किसी के खाते से 80 हजार तो किसी के खाते से 70 हजार रुपये खर्च किए गए। खास बात यह है कि शिकायतकर्ता यह तक नहीं बता पा रहे कि उनके खाते से रकम किस तरह निकली। सभी मामलों में साइबर पुलिस की जांच चल रही है।दरअसल, कई लोकप्रिय मोबाइल गेम मुफ्त डाउनलोड किए जा सकते हैं, लेकिन इनमें आगे बढ़ने, खिलाड़ी का रूप बदलने और विशेष सुविधाएं हासिल करने के लिए पैसे खर्च करने का विकल्प रहता है। गेम खेलने के आदी किशोर वर्चुअल हथियार, कपड़े यानी स्किन, डायमंड, यूसी, कॉइन और सीजन पास जैसे प्रीमियम आइटम खरीदने लगते हैं। गेम में बेहतर प्रदर्शन और अलग पहचान बनाने की चाह में वे मोटी रकम खर्च कर देते हैं। कई मामलों में अभिभावकों को इसकी जानकारी तक नहीं होती और उनके बैंक खातों से भुगतान हो जाता है। साइबर थाना प्रभारी सत्येंद्र यादव का कहना है कि ऐसे मामलों में अभिभावकों को सतर्क रहने की जरूरत है।गेम में इन चीजों पर खर्च करते हैं रुपयेफ्री फायर मैक्स और बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया जैसे ऑनलाइन गेम किशोरों में काफी लोकप्रिय हैं। इनमें डायमंड और यूसी जैसी वर्चुअल करेंसी से गन स्किन, कैरेक्टर के कपड़े और अन्य विशेष आइटम खरीदे जाते हैं। इसके अलावा क्रेट, रॉयल पास और सीजन आधारित सुविधाओं के लिए भी भुगतान करना पड़ता है। गेम में बेहतर प्रदर्शन और आकर्षक पहचान बनाने के लिए किशोर इन पर लगातार पैसे खर्च करते हैं।ऐसे बचाएं गेमिंग के नाम पर बैंक खाते की रकमसाइबर विशेषज्ञ डॉ. राजीव त्रिपाठी का कहना है कि बच्चों को मोबाइल देते समय बैंकिंग और भुगतान से जुड़ी सुविधाओं की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए अलग मोबाइल उपलब्ध कराएं तो उसमें बैंकिंग एप, यूपीआई और नेट बैंकिंग की सुविधा न रखें।अभिभावक इन बातों का भी ध्यान रखें-गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर और गेमिंग अकाउंट में सेव डेबिट-क्रेडिट कार्ड की जानकारी हटा दें।-ऑटो पे और ऑटोफिल भुगतान की सुविधा बंद रखें।-हर खरीदारी पर पासवर्ड या बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य करें।-एप स्टोर की सेटिंग में हर खरीदारी के लिए अनुमति या सत्यापन अनिवार्य करें।-गेम में खरीदारी की अनुमति देनी हो तो सीमित बैलेंस वाले अलग प्रीपेड विकल्प का इस्तेमाल करें। मुख्य बचत खाते या क्रेडिट कार्ड को सीधे गेमिंग अकाउंट से न जोड़ें।-बच्चों को स्पष्ट बता दें कि गेम में कोई भी आइटम खरीदने से पहले अभिभावकों की अनुमति जरूरी है।केस-1 : गेम में खर्च कर दिए 80 हजार रुपयेसीपरी बाजार के मसीहागंज निवासी एक व्यक्ति ने साइबर थाने में शिकायत की कि पिछले महीने उनके बैंक खाते से 80 हजार रुपये कट गए। उन्होंने न तो किसी को ओटीपी बताया था और न ही खाते से जुड़ी जानकारी साझा की थी। बैंक से जानकारी लेने पर भी भुगतान का पता नहीं चला। पुलिस ने खाते के रिकॉर्ड की जांच की तो रकम ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के खाते में ट्रांसफर होने की जानकारी मिली। साइबर पुलिस के मुताबिक, मोबाइल पर गेम खेलते समय उनके नाबालिग बेटे ने यह रकम खर्च की थी।केस-2 : फ्री फायर के लिए खर्च कर दिए 70 हजारसदर बाजार निवासी एक कपड़ा कारोबारी के 16 वर्षीय बेटे ने फ्री फायर गेम के लिए उनके खाते से 70 हजार रुपये खर्च कर दिए। गेम में हथियारों से जुड़े आइटम और आईडी खरीदने के लिए यह रकम खर्च की गई। बचत खाते की जांच करने पर कारोबारी को इसका पता चला। उन्होंने पुलिस से शिकायत की।केस-3 : फटकार के बाद रेलवे स्टेशन पहुंचा किशोरदुबई में रह रहे एक व्यक्ति के नाबालिग बेटे ने ऑनलाइन गेम खेलने के लिए पिता के बैंक खाते से 50 हजार रुपये खर्च कर दिए। गेम में रकम गंवाने के बाद पिता को इसकी जानकारी हुई। उन्होंने बेटे को फटकार लगाई तो वह महराजगंज स्थित घर से निकलकर झांसी रेलवे स्टेशन पहुंच गया। यहां आरपीएफ ने उसे पकड़कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। समिति ने किशोर को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया।