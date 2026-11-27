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मऊरानीपुर। गांधीगंज पुलिस चौकी के पीछे निवासी कृष्णकुमार सेन ने थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, जिसके जरिये बताया कि 23 नवंबर की दोपहर करीब 11:50 बजे वह मकान में ताला लगाकर सपरिवार ससुराल गए थे। 24 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे घर लौटने पर मुख्य दरवाजे और अंदर रखी अलमारी का ताला टूटा मिला। चोर अलमारी से सोने का हार, मंगलसूत्र, झुमकी, सुई-धागा, टॉप्स, बेसर, नाक की बाली व अंगूठी, चांदी की कमरपेटी, पायल व बिछिया के अलावा 1.50 लाख रुपये नकद और दुकानदारी से जुड़े अहम कागजात चोरी कर ले गए। उन्होंने गांधीगंज निवासी अमन और दो अज्ञात लोगों पर चोरी करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद