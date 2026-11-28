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जब युवती की मां इस घटना की शिकायत करने आरोपी लक्खू के घर पहुंची, तो आरोपी ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपी लक्खू ने युवती और उसकी मां दोनों के साथ मारपीट की। उसने मां और बेटी दोनों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि थाने में शिकायत करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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मऊरानीपुर। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाली एक युवती ने पुलिस को प्रार्थनापत्र दिया है। युवती ने प्रार्थनापत्र में बताया कि बृहस्पतिवार की दोपहर करीब 3:30 बजे वह अपने घर में अकेली मौजूद थी। इसी दौरान झांकरी गांव निवासी लक्खू नामक व्यक्ति ने उसके साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया।