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आवास विकास कॉलोनी निवासी आशुतोष द्विवेदी ने पुलिस को बताया कि आरएस रेजीडेंसी के पीछे स्थित जमीन का बंटवारा होने के बाद राजस्व विभाग की ओर से सीमांकन और पत्थरगड़ी कराई जा चुकी। इसके बावजूद इस जमीन पर कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं। 20 नवंबर को आरोपी मनीराम राजपूत, प्रेम सिंह राजपूत, मानसिंह, धीरेंद्र राजपूत और पुष्पेंद्र राजपूत अपने कई साथियों के साथ पहुंचे। जमीन को लेकर विवाद करने लगे। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए वहां मौजूद लोगों को पीटकर भगा दिया। इसके बाद बुलडोजर से उनकी समेत ने सोनू कुमार, बालकिशन, जानकी, रघुवर समेत 15 लोगों की बनी बाउंड्रीवाल ध्वस्त कर दी।आशुतोष की तहरीर पर रक्सा पुलिस ने सभी पांचों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह के मुताबिक आरोपियों की तलाश की जा रही है।