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भतीजे अनिल कुमार राय के मुताबिक, करारी निवासी उनके चाचा राकेश राय ट्रक चालक थे। गांव के ही एक परिचित व्यक्ति ने ट्रक खरीदा था। वह फाइनेंस कंपनी की किस्त समय से जमा नहीं कर रहा था। आरोप है कि फाइनेंस कंपनी के दबाव से बचने के लिए उसने राकेश की पत्नी साधना के नाम पर ट्रक का दोबारा फाइनेंस करा लिया और खुद ट्रक चलाने लगा। इसकी मासिक किस्त 42 हजार रुपये थी।परिजनों का आरोप है कि संबंधित व्यक्ति चार महीने से किस्त जमा नहीं कर रहा था। इसके चलते फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी राकेश पर किस्त जमा करने का दबाव बना रहे थे। इससे वह मानसिक तनाव में था। मंगलवार को ग्रासलैंड के पास पेट्रोल पंप के सामने खड़े ट्रक को फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ले गए थे। आरोप है कि संबंधित व्यक्ति फाइनेंस कंपनी को सूचना देकर ट्रक खिंचवाने की बात कह रहा था। इस घटनाक्रम के बाद से राकेश परेशान था।बुधवार शाम वह अपना मोबाइल फोन घर पर छोड़कर पत्नी से कुछ देर में लौटने की बात कहकर निकल गया। देर रात तक वापस नहीं आने पर पत्नी ने बड़े बेटे के साथ उसकी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। बृहस्पतिवार सुबह परिवार के अन्य सदस्यों ने भी तलाश शुरू की। इस दौरान रेलवे ट्रैक के पास आम के पेड़ पर एक व्यक्ति का शव लटका होने की जानकारी मिली। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान राकेश के रूप में की। सूचना पर थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।हत्या कर शव लटकाने की आशंका जताईराकेश के भतीजे अनिल ने आशंका जताई कि उनके चाचा की हत्या कर शव को फंदे पर लटकाया गया है। उनका आरोप है कि ट्रक की किस्त जमा न होने के कारण राकेश पर दबाव बनाया जा रहा था। इस संबंध में थाना प्रभारी जयप्रकाश चौबे ने बताया कि उनके पास परिजनों की ओर से किसी तरह की लिखित शिकायत नहीं आई है। शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।