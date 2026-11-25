Jhansi News: फलदान करके लौट रहे परिजनों से भरे ऑटो को ट्रक ने मारी टक्कर, एक की मौत, छह घायल
झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:54 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
झांसी-लुहारी। फलदान करके भोपाल से लौट रहे परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। उल्दन थाना के नोटा गांव निवासी जगदीश मंगलवार सुबह परिवार के साथ ऑटो से लौट रहे थे। निवाड़ी (मध्य प्रदेश) में कप्तान ढाबा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनके ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उसमें सवार सात लोग नीचे दब गए। किसी तरह घायलों को बाहर निकालकर झांसी मेडिकल अस्पताल भेजा गया, यहां डॉक्टरों ने भोले श्रीवास (61) को मृत घोषित कर दिया जबकि अन्य घायल इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराए गए।
नोटा गांव निवासी जगदीश की बेटी की भोपाल में शादी तय हुई थी। भोले के भतीजे अजीत श्रीवास ने बताया कि सोमवार को परिवार के लोग भोपाल में फलदान के लिए गए थे। कार्यक्रम के बाद सभी मंगलवार सुबह ट्रेन से झांसी पहुंचे। यहां से दो ऑटो में सवार होकर गांव के लिए रवाना हुए। आगे चल रहे ऑटो में भोले श्रीवास समेत परिवार के सात लोग सवार हुए। पीछे वाले ऑटो में महिलाएं बैठी थीं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया सुबह करीब 9 बजे निवाड़ी में कप्तान ढाबा के पास पीछे से आए ट्रक ने भोले श्रीवास की ऑटो को टक्कर मार दी। इससे ऑटो पलट गया। वहां चीख पुकार मच गई। राहगीर की मदद से किसी तरह ऑटो के नीचे से घायलों को बाहर निकाला गया। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। घायलों को मेडिकल अस्पताल भेजा गया। यहां डॉक्टरों ने भोले श्रीवास को मृत घोषित कर दिया जबकि देवेश श्रीवास, गजेंद्र, सोनू, लालाराम समेत छह घायल भर्ती कर लिए गए। हादसे की खबर से परिवार में रोना-पिटना मचा है। भतीजे अजीत बताया कि भोले श्रीवास के परिवार में दो बेटे वीर सिंह और विजय तथा दो बेटियां रेखा और सुलेखा हैं सभी की शादी हो चुकी है। नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव के मुताबिक अन्य घायलों की हालत अब सामान्य है। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना की आगे की जांच मध्य प्रदेश पुलिस करेगी।
विज्ञापन
नोटा गांव निवासी जगदीश की बेटी की भोपाल में शादी तय हुई थी। भोले के भतीजे अजीत श्रीवास ने बताया कि सोमवार को परिवार के लोग भोपाल में फलदान के लिए गए थे। कार्यक्रम के बाद सभी मंगलवार सुबह ट्रेन से झांसी पहुंचे। यहां से दो ऑटो में सवार होकर गांव के लिए रवाना हुए। आगे चल रहे ऑटो में भोले श्रीवास समेत परिवार के सात लोग सवार हुए। पीछे वाले ऑटो में महिलाएं बैठी थीं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया सुबह करीब 9 बजे निवाड़ी में कप्तान ढाबा के पास पीछे से आए ट्रक ने भोले श्रीवास की ऑटो को टक्कर मार दी। इससे ऑटो पलट गया। वहां चीख पुकार मच गई। राहगीर की मदद से किसी तरह ऑटो के नीचे से घायलों को बाहर निकाला गया। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। घायलों को मेडिकल अस्पताल भेजा गया। यहां डॉक्टरों ने भोले श्रीवास को मृत घोषित कर दिया जबकि देवेश श्रीवास, गजेंद्र, सोनू, लालाराम समेत छह घायल भर्ती कर लिए गए। हादसे की खबर से परिवार में रोना-पिटना मचा है। भतीजे अजीत बताया कि भोले श्रीवास के परिवार में दो बेटे वीर सिंह और विजय तथा दो बेटियां रेखा और सुलेखा हैं सभी की शादी हो चुकी है। नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव के मुताबिक अन्य घायलों की हालत अब सामान्य है। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना की आगे की जांच मध्य प्रदेश पुलिस करेगी।
विज्ञापन