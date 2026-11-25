विज्ञापन

नोटा गांव निवासी जगदीश की बेटी की भोपाल में शादी तय हुई थी। भोले के भतीजे अजीत श्रीवास ने बताया कि सोमवार को परिवार के लोग भोपाल में फलदान के लिए गए थे। कार्यक्रम के बाद सभी मंगलवार सुबह ट्रेन से झांसी पहुंचे। यहां से दो ऑटो में सवार होकर गांव के लिए रवाना हुए। आगे चल रहे ऑटो में भोले श्रीवास समेत परिवार के सात लोग सवार हुए। पीछे वाले ऑटो में महिलाएं बैठी थीं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया सुबह करीब 9 बजे निवाड़ी में कप्तान ढाबा के पास पीछे से आए ट्रक ने भोले श्रीवास की ऑटो को टक्कर मार दी। इससे ऑटो पलट गया। वहां चीख पुकार मच गई। राहगीर की मदद से किसी तरह ऑटो के नीचे से घायलों को बाहर निकाला गया। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। घायलों को मेडिकल अस्पताल भेजा गया। यहां डॉक्टरों ने भोले श्रीवास को मृत घोषित कर दिया जबकि देवेश श्रीवास, गजेंद्र, सोनू, लालाराम समेत छह घायल भर्ती कर लिए गए। हादसे की खबर से परिवार में रोना-पिटना मचा है। भतीजे अजीत बताया कि भोले श्रीवास के परिवार में दो बेटे वीर सिंह और विजय तथा दो बेटियां रेखा और सुलेखा हैं सभी की शादी हो चुकी है। नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव के मुताबिक अन्य घायलों की हालत अब सामान्य है। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना की आगे की जांच मध्य प्रदेश पुलिस करेगी।