विज्ञापन

मऊरानीपुर। ग्राम पंचायत नयागांव (बरूआमाफ) में सरकारी उचित दर दुकान के चयन में अनियमितता का आरोप लगा है। रामराजा महिला स्वयं सहायता समूह ने मंडलायुक्त को शिकायती पत्र भेजा है। समूह ने उच्चस्तरीय जांच और पूर्व अनुमोदन बदलने संबंधी आदेश को निरस्त करने की मांग की। पहले रामराजा समूह को दुकान के लिए सक्षम स्तर से अनुमोदन मिला था। लेकिन उपायुक्त झांसी ने सिद्ध बाबा महिला स्वयं सहायता समूह को अनुमोदन देने का पत्र जारी किया। आरोप है कि सिद्ध बाबा समूह का गठन 20 जनवरी 2019 को दर्शाया गया। दीनदयाल को 13 जुलाई 2025 को सदस्य बनाने के आधार पर 31 अक्तूबर को अनुमोदन हुआ। शिकायतकर्ताओं ने दिव्यांग समूह में कथित अपात्र सदस्यों को शामिल करने पर भी सवाल उठाए। समूह की रामकुमारी, उमा सहित सदस्यों ने जांच पूरी होने तक आवंटन प्रक्रिया रोकने की अपील की। संवाद