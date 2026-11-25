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प्रतियोगिता का शुभारंभ 23 नवंबर को हुआ था। पहले दिन पहलवानों का वजन लेकर भार वर्ग तय किए गए। दूसरे दिन सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले हुए। मुख्य अतिथि समाजसेविका अनुराधा शर्मा ने विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों से प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए लगातार अभ्यास करने को कहा। जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष मनमोहन गेड़ा ने कहा कि खिलाड़ियों की सफलता वर्षों की मेहनत का परिणाम है।विजेताओं को नकद पुरस्कार, गदा, शील्ड और प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर रामनरेश तिवारी, सुरेशचंद्र उपाध्याय, आयोजन अध्यक्ष अशोक राय, अंतरराष्ट्रीय रेफरी रामसजन यादव और अंतरराष्ट्रीय कोच अशोक सोनकर मौजूद रहे।अजय सिकरवार ने जीता खिताब80 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में अजय सिकरवार ने बुंदेलखंड केसरी का खिताब जीता। शिवम यादव दूसरे स्थान पर रहे। 70 से 80 किलोग्राम भार वर्ग में सत्येंद्र अहिरवार बुंदेलखंड कुमार बने। सोहेल उपविजेता रहे। जिला केसरी के 60 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में राजवीर विजेता और राजदीप उपविजेता रहे। वीर अभिमन्यु वर्ग में जयप्रकाश, जिला कुमार में दीपक यादव और जिला वीर वर्ग में साहिल रसोई ने पहला स्थान हासिल किया।महिला पहलवानों ने भी जीते खिताबमहिला वर्ग में श्रद्धा, निधि, सुहानी, हर्षिता, रितिका, प्रथा, विधि, अनुष्का और तमन्ना विजेता रहीं। आयुषी, प्रतीक्षा, जैनवी, अमृता, रितु, वेदिका, शिखा और दीक्षा उपविजेता रहीं। (अनुष्का का नाम मूल खबर में दोनों सूचियों में है।)