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बीडा के एक्टिवेशन एरिया में प्रथम चरण में 60 और 45 मीटर चौड़ी सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाने के लिए सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसके अलावा एक 33/11 केवी सबस्टेशन स्थापित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत किया जा सकेगा। पेयजल आपूर्ति के लिए वितरण नेटवर्क और ओवरहेड टैंक का भी निर्माण प्रस्तावित है। पेयजल व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम की ओर से 30 एमएलडी क्षमता की जलापूर्ति व्यवस्था विकसित करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। वहीं, औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 132/33 केवी सबस्टेशन और 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) की ओर से कराया जाएगा। इन कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।बीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय खत्री ने बताया कि मास्टर प्लान शासन को अनुमोदन के लिए भेजा जा चुका है। मास्टर प्लान स्वीकृत होने के बाद नियोजित भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के लिए जरूरी ढांचा तैयार होगा। इससे बुंदेलखंड में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने की राह आसान होने की उम्मीद है।