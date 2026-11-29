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झांसी। मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेल रहे आठ साल के बच्चे को व्हाट्सएप कॉल के जरिये बहला-फुसलाकर साइबर ठगों ने बैंक खाते से 2.49 लाख रुपये निकाल लिए। बच्चे को ऑनलाइन गेम के दौरान ऑडियो और वीडियो कॉल आई थी। इसके बाद 30 अक्तूबर से एक नवंबर के बीच करीब 75 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए गए। बैंक स्टेटमेंट देखने पर खाते से रकम निकलने की जानकारी हुई। इसका पता चलने पर परिजनों के होश उड़ गए। उन्होंने कोतवाली पहुंचकर अज्ञात जालसाज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।कोतवाली के ओरछा गेट के अंदर रहने वाले सैय्यद अजहर मेहंदी ने पुलिस को बताया कि उनके आईडीबीआई बैंक खाते से 30 अक्तूबर से एक नवंबर के बीच 2.49 लाख रुपये निकाले गए। इनमें फोनपे के जरिये सात ट्रांजेक्शन करके एक लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। खाते से पैसा निकलने पर जब उन्होंने बैंक स्टेटमेंट चेक किया तब पैसा निकाले जाने की बात मालूम चली। उनका कहना है कि जानकारी करने पर मालूम चला कि उनका आठ साल का भतीजा मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेल रहा था। इसी दौरान उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिये ऑडियो और वीडियो कॉल आई। आरोप है कि कॉल करने वाले ने लालच देकर रकम ट्रांसफर कराई। बैंक खाते को खंगालने पर आदिल खोखर नामक युवक के खाते में रकम जाने की बात मालूम चली। कोतवाली प्रभारी अंजन कुमार सिंह के मुताबिक अज्ञात जालसाज के खिलाफ मामला दर्ज करके जिन खातों में रकम भेजी गई, उसकी पड़ताल की जा रही है।