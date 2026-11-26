Jhansi News: सराफा व्यापारी ने जेवर और नकदी भरा थैला छीनने का लगाया आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Thu, 26 Nov 2026 02:16 AM IST
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मऊरानीपुर। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला साबुनगर निवासी सराफा व्यापारी रवींद्र सोनी ने परिचित और उसके साथियों पर सोने-चांदी के आभूषण, नकदी और बहीखाते से भरा थैला छीनने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर सामान वापस दिलाने और कार्रवाई की मांग की है।
व्यापारी के अनुसार, सोमवार शाम वह बाइक से सामान लेकर ग्राम मथूपुरा के हाट बाजार गए थे। वहां एक परिचित ग्राहक ने जरूरी काम के बहाने उन्हें घर बुलाया। आरोप है कि घर पहुंचने पर वहां मौजूद लोगों ने गाली-गलौज कर थैला छीन लिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। व्यापारी ने भागकर गांव में एक परिचित के यहां रात बिताई। अगले दिन परिजनों को जानकारी देकर डायल 112 पर सूचना दी।
अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक इंद्रपाल सरोज ने बताया कि मामला जेवरात गिरवी रखने और आपसी लेनदेन से जुड़ा सामने आया है। किसी ने थैला और बहीखाता नहीं छीना है। मामले की जांच की जा रही है।
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व्यापारी के अनुसार, सोमवार शाम वह बाइक से सामान लेकर ग्राम मथूपुरा के हाट बाजार गए थे। वहां एक परिचित ग्राहक ने जरूरी काम के बहाने उन्हें घर बुलाया। आरोप है कि घर पहुंचने पर वहां मौजूद लोगों ने गाली-गलौज कर थैला छीन लिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। व्यापारी ने भागकर गांव में एक परिचित के यहां रात बिताई। अगले दिन परिजनों को जानकारी देकर डायल 112 पर सूचना दी।
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अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक इंद्रपाल सरोज ने बताया कि मामला जेवरात गिरवी रखने और आपसी लेनदेन से जुड़ा सामने आया है। किसी ने थैला और बहीखाता नहीं छीना है। मामले की जांच की जा रही है।
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