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व्यापारी के अनुसार, सोमवार शाम वह बाइक से सामान लेकर ग्राम मथूपुरा के हाट बाजार गए थे। वहां एक परिचित ग्राहक ने जरूरी काम के बहाने उन्हें घर बुलाया। आरोप है कि घर पहुंचने पर वहां मौजूद लोगों ने गाली-गलौज कर थैला छीन लिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। व्यापारी ने भागकर गांव में एक परिचित के यहां रात बिताई। अगले दिन परिजनों को जानकारी देकर डायल 112 पर सूचना दी।अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक इंद्रपाल सरोज ने बताया कि मामला जेवरात गिरवी रखने और आपसी लेनदेन से जुड़ा सामने आया है। किसी ने थैला और बहीखाता नहीं छीना है। मामले की जांच की जा रही है।