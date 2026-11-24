Jhansi News: बुंदेलखंड विवि के 14 कबड्डी खिलाड़ी जींद में दिखाएंगे दम
झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:03 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:03 AM IST
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झांसी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के 14 कबड्डी खिलाड़ी हरियाणा के जींद में होने वाली अंतर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में खेलेंगे। अंतर महाविद्यालयीय कबड्डी प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर विश्वविद्यालय की पुरुष टीम चुनी गई है। टीम के साथ डॉ. श्री रामचरण कुशवाहा को मैनेजर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
श्री दूदनाथ सर्वोदय महाविद्यालय, सकरार में आयोजित अंतर महाविद्यालयीय कबड्डी प्रतियोगिता में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर की टीम विजेता रही। विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसर के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर अंतर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता के लिए टीम का चयन किया गया।
चयनित टीम में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर के आकाश यादव, मुकुल प्रजापति, नयन राज, निखिल, रौनक, कुलदीप और अशोक कुमार शामिल हैं। श्री दूदनाथ सर्वोदय महाविद्यालय, सकरार से मोनू कुशवाहा, धीरज कुशवाहा और चंचल, बुंदेलखंड नवोदय महाविद्यालय, महोबा से भूपेंद्र, टीकाराम यादव स्मृति महाविद्यालय, मोठ से लव कुमार, रानी देवी डिग्री कॉलेज, बांदा से नंद किशोर और पहलवान गुरुदीन प्रशिक्षण डिग्री कॉलेज, ललितपुर से अनुज कुमार चुने गए हैं। विश्वविद्यालय के क्रीड़ाधिकारी एवं खेल परिषद के सचिव डॉ. सूरज पाल सिंह कसाना ने यह जानकारी दी।
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श्री दूदनाथ सर्वोदय महाविद्यालय, सकरार में आयोजित अंतर महाविद्यालयीय कबड्डी प्रतियोगिता में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर की टीम विजेता रही। विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसर के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर अंतर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता के लिए टीम का चयन किया गया।
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चयनित टीम में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर के आकाश यादव, मुकुल प्रजापति, नयन राज, निखिल, रौनक, कुलदीप और अशोक कुमार शामिल हैं। श्री दूदनाथ सर्वोदय महाविद्यालय, सकरार से मोनू कुशवाहा, धीरज कुशवाहा और चंचल, बुंदेलखंड नवोदय महाविद्यालय, महोबा से भूपेंद्र, टीकाराम यादव स्मृति महाविद्यालय, मोठ से लव कुमार, रानी देवी डिग्री कॉलेज, बांदा से नंद किशोर और पहलवान गुरुदीन प्रशिक्षण डिग्री कॉलेज, ललितपुर से अनुज कुमार चुने गए हैं। विश्वविद्यालय के क्रीड़ाधिकारी एवं खेल परिषद के सचिव डॉ. सूरज पाल सिंह कसाना ने यह जानकारी दी।
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