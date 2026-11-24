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श्री दूदनाथ सर्वोदय महाविद्यालय, सकरार में आयोजित अंतर महाविद्यालयीय कबड्डी प्रतियोगिता में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर की टीम विजेता रही। विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसर के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर अंतर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता के लिए टीम का चयन किया गया।चयनित टीम में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर के आकाश यादव, मुकुल प्रजापति, नयन राज, निखिल, रौनक, कुलदीप और अशोक कुमार शामिल हैं। श्री दूदनाथ सर्वोदय महाविद्यालय, सकरार से मोनू कुशवाहा, धीरज कुशवाहा और चंचल, बुंदेलखंड नवोदय महाविद्यालय, महोबा से भूपेंद्र, टीकाराम यादव स्मृति महाविद्यालय, मोठ से लव कुमार, रानी देवी डिग्री कॉलेज, बांदा से नंद किशोर और पहलवान गुरुदीन प्रशिक्षण डिग्री कॉलेज, ललितपुर से अनुज कुमार चुने गए हैं। विश्वविद्यालय के क्रीड़ाधिकारी एवं खेल परिषद के सचिव डॉ. सूरज पाल सिंह कसाना ने यह जानकारी दी।